Religion: Kaolack Accueille la 43 ème assemblée générale des prêtres Sénégalais (Images)

L'association des prêtres Sénégalais sera en conclave à Kaolack. Ce cadre d'échanges des prêtres et évêques Sénégalais se penchera sur la question des jeunes au Sénégal.

C'est dans le cadre de la mission du prêtre et de son identité que cette rencontre est convoquée du 16 au 18 Septembre 2019 à Kaolack.

Dans leurs missions d'intercéder auprès de Dieu pour le peuple et d'accompagner dans la construction de vie du jeune dans la croissance humaine et spirituelle, les prêtres Sénégalais tiendront cette assemblée générale annuelle et comptent partir des difficultés de la jeunesse sénégalaise face à la pauvreté, au chômage, à l'immigration clandestine pour trouver une solution pour le jeune de demain à travers des orientations pour des engagements de qualités dans leur milieu de vie.

A cet effet,la commune de Kaolack s'est mobilisée en octroyant un important lot de denrées (Eau,Riz,huile et Onions) et des produits phytosanitaires d'une valeur de Trois cent soixante-quinze mille francs (375.000 frs) pour désinfecter les lieux devant accueillir ces hommes de Dieu.

Ainsi selon le président du comité d'organisation l'Abbé Raphaël Ndiaye près de 250 prêtres et évêques sont attendus dans la ville de Kaolack pour cette grande rencontre d'échanges au profit de la jeunesse.





leral.net Kaolack