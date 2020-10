Religion: Médina Baye érige une très grande mosquée au Ghana Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Octobre 2020 à 16:46 | | 0 commentaire(s)| Très connue au-delà du Sénégal, et surtout dans la sous-région en pays francophone, la famille Baye Niasse très ancrée dans la confrérie Tidianya, est toujours dans sa mission de hisser islam partout en Afrique et à travers le monde. Le Ghana en atteste aujourd’hui.

Médina Baye a inauguré une très grande mosquée au Ghana. C’est la grande mosquée de Prang, une tutelle du district de Pru , région de Brong Ahafo, Ghana.



La cérémonie s’est déroulée le vendredi 9 octobre. Et selon les informations partagées par la famille sur Facebook, ce lieu de culte a été construite par un des grands Khalifes de Cheikh Ibrahim Niasse Baye : C’est Cheikh Abdallah Maikano Jallo.



