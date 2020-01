Remède naturel pour apaiser les flatulences

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Janvier 2020 à 13:45 | | 0 commentaire(s)|

Pour apaiser les flatulences, essayez ce remède naturel à base de menthe et d’anis. En plus ils aident à améliorer la digestion.

C’est naturel, efficace, simple et très bénéfique pour la santé.



Ingredients:



- 1 cuillerée de graines d’anis

- 2 cuillerées de feuilles de menthe sèche

- 3 verres d’eau



Mode d’emploi



Faites bouillir l’eau et ajoutez les graines d’anis et laissez infuser durant 10 minutes.

Puis éteignez le feu et ajoutez les feuilles de menthe.

Couvrez et laissez reposer pendant 10 minutes de plus.

Buvez après chaque repas froid ou chaud.







Mam Dieng

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos