Rencontre Grand Challenges à Dakar: Azali Assoumani, président en exercice de l’UA, accueilli par Macky Sall

Le Président comorien, Azali Assoumani, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine (UA), séjourne depuis dimanche au Sénégal. Selon les services de communication de la Présidence, il a été accueilli par le Chef de l'État, Macky Sall à l'aéroport Léopold Senghor de Yoff (Dakar). Azali Assoumani de l'Union des Comores va participer à la réunion annuelle Grand Challenges 2023. Laquelle est organisée sous la co-présidence de Bill Gates, fondateur de la fondation Bill & Melinda Gates, et du chef de l'État Macky Sall. «Cette réunion, qui va se tenir pour la première fois en Afrique de l'Ouest, a pour but de rassembler des leaders mondiaux, des scientifiques, des entrepreneurs et des innovateurs pour discuter des défis mondiaux les plus pressants et trouver des solutions innovantes pour les résoudre », a informé la Présidence.



