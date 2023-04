Rencontre du numéro 2 de la cellule Afrique de l'Elysée avec Ousmane Sonko : Macky Sall rumine sa colère contre Emmanuel Macron

Il y a quelques jours, la presse française révélait que le président français Emmanuel Macron a abordé directement la question de l’élection présidentielle 2024 avec son homologue sénégalais. A moins d'un an de cette joute, la perspective d'une candidature de Macky Sall pour un troisième mandat, inquiète de plus en plus la France et même les Etats-Unis. Certains États membres de la Cedeao aussi sont préoccupés par le Sénégal.



Mais le plus cocasse est qu’après cette discussion, Emmanuel a posé un acte probablement qui ne fait pas plaisir à Macky Sall. Qui a décidé de faire le dos rond tout en ruminant sa colère.



En effet, le numéro deux de la cellule Afrique de l’Elysée a profité d’une mission à Dakar, pour discuter avec Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024. Nadège Chouat, une émissaire du président français Emmanuel Macron a donc rencontré pendant environ deux tours d’horloge le chef de l'opposition sénégalaise Ousmane Sonko, le 23 mars dernier.



Cet acte est considéré par beaucoup d’observateurs comme une ingérence dans les affaires intérieures d’un pays souverain fut-il un ami de longue date. Qui plus est en proie à une crise politique aigue. L’hôte de cette rencontre Ousmane Sonko (sujet à de nouveaux problèmes judiciaires d’ordre politique et personnel) symbolise, selon les gouvernants, l’homme par qui tous les problèmes du Sénégal émanent.



Même si cette rencontre est considérée en haut lieu comme non officielle, il n’en demeure pas moins évident qu’elle est très gênante. Cette attitude de Macron n’est pas pour plaire au locataire de l’avenue Léopold Sédar Senghor. Il se scissure dans son entourage que cet acte revêt un cachet de trahison eu égard aux relations qui unissent les deux hommes.

D’ailleurs, Robert Bourgi dans une de ses sorties dont lui seul a le secret rappelle «le président Macron oublie vite que c’est à la demande de Ousmane Sonko que des jeunes partisans de son mouvement ont pillé, brûlé et vandalisé les biens et des matériels français en mars 2021». D’autant que le mouvement citoyen «France dégage» est un des premiers collaborateurs du leader de Pastef.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Rencontre-du-numero-2-de...