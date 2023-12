Renforcement de capacités des agents de son département: Abdou Karim Fofana lance les travaux, ce jeudi Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Décembre 2023 à 18:19 | | 0 commentaire(s)| Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises, M. Abdou Karim FOFANA, a officiellement ouvert, ce jeudi 21 décembre 2023, les travaux de l'atelier de renforcement de capacités des agents de son département relatif à la loi n° 2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur.

Prévu pour trois jours et sur initiative de la Direction du Commerce Intérieur, la rencontre devrait permettre aux agents du Ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises de s'approprier davantage des dispositions de la législation économique pour une mise en œuvre plus efficace.



L'occasion a également été saisie pour présenter au public, la plateforme digitale "SAYTU NJEG YI", élaborée par Orbus Gainde 2000, en collaboration avec les équipes du Ministère du Commerce. Une innovation qui permet désormais, au consommateur, au commerçant et au législateur d'avoir des données fiables, indispensables pour la prise de décision à travers une application mobile.



Cet atelier qui regroupe les représentants des services déconcentrés du commerce de toutes les régions du Sénégal, a permis de débattre de plusieurs points dont l'adaptation de la réglementation aux pratiques commerciales face aux multiples crises. " Il fallait échanger avec tous les acteurs de l'administration du commerce dans un contexte mondial de plus en plus difficile avec l'inflation et son impact sur la sécurité et le pouvoir d'achat des consommateurs " a déclaré le Ministre.



Fort de ce constat, le Gouvernement travaille à remettre le consommateur au centre des préoccupations de l'État. Ce qui s'est traduit par la formation des agents, la rénovation des locaux des services régionaux du Commerce et surtout la dotation en moyens logistiques avec l'acquisition de cent véhicules dont la remise symbolique a été effectuée par le Ministre en marge de l'atelier.



Le Ministre du Commerce a aussi exprimé toute sa satisfaction face au travail de qualité abattu par des femmes et des hommes qui méritent, selon lui, plus d'attention et de soutien pour le travail qu'ils effectuent au bénéfice des consommateurs sénégalais.





