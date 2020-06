Rentrée Covid - 19 aujourd'hui - Ce que le virus a déjà "mangé" dans les écoles A Bignona, un enseignant a été testé positif ce mercredi, à Kolda, 64 écoles sans eau et 36 non fonctionnelles. Même situation à Louga avec 77 écoles sans toilettes et 43 sans eau. Le décor est campé pour la rentrée d'aujourd'hui.

Selon le secrétaires de l'Inspection de l'éducation et de la formation de Louga, Idrissa Bâ, "dans les écoles implantées sur la périphérie des villes à 40 km, le déficit en latrines scolaires ou l’inaccessibilité de toilettes, font que beaucoup d'élèves préfèrent se soulager dans la nature".

L'Ief de Kédougou, Boubacar Barry reste inquiet. "La seule question qui nous tienne à cœur, c'est l'eau dans les écoles. Nous savons tous que Kédougou est ville qui a un problème d'eau".

Et pour les cas de localités comme Foundiougne, l'eau n'y coule plus depuis presque quatre ans, s'inquiètent des enseignants.



