Réponse salée de Farba à GMS: "Nit dangay mom sa lamigne, mom sa poss, mom sa tankeu, mom sa liii"

"Quand on a fait 30 ans dans les finances, c'est compréhensible que certaines ne savent pas de quoi vous parler", a lancé Farba Ngom en direction du Ministre des Finances et du Budget. Et comme il n'a pas sa langue dans la poche, il a répondu de manière très salée à Guy Marius Sagna, faisant allusion à Ousmane S, comme il le surnomme. "Si la création de routes, de ponts, d'emplois de jeunes, du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, ne vous suffit pas, donc, finalement, au Sénégal, dara dokhou fi"?