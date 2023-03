Report de la manifestation de Yewwi suite à des échanges: L’armée sénégalaise nie toute implication…

Le ministère des Forces Armées n’aura pas attendu longtemps pour apporter les éclairages nécessaires pour que nul n’en n’ignore. Une réplique intervient suite au communiqué de la coalition Yewwi Askan Wi sur les reports de sa manifestation du 3 avril 2023. Donnant les raisons, la coalition de l’opposition affirmait que « des échanges avec de Hauts gradés des forces de défense et de sécurité de notre pays et aussi des résultats de larges concertations » ont poussé à la décision de reporter la manifestation du 03 Avril 2023.



Dans son communiqué, l'Etat-major général des armées, à travers la direction de l’information et des relations publiques des armées « invite les acteurs politiques de tous bords et la société civile à tenir l'Armée nationale hors du débat politique pour l'intérêt de la Nation ».



La DIRPA rappelle que cette dernière entend garder sa posture républicaine et se consacrer à ses missions régaliennes.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Report-de-la-manifestati...