Réussite et Insertion : Les Deux Piliers de la Vision du Pr Lamine Gueye pour l’UCAK Rédigé par leral.net le Mardi 22 Avril 2025 à 11:08 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Ucak/ Pr Lamine Gueye/ Serigne Ndong Le recteur de l’Université Cheikh Ahmadoul Khadim (UCAK) de Touba, le professeur Lamine Gueye, a réitéré ce dimanche son engagement à assurer un haut niveau de performance académique dans toutes les Unités de Formation et de Recherche (UFR), en conformité avec les directives du Khalife général des […] Sénégal Atlanticactu/ Ucak/ Pr Lamine Gueye/ Serigne Ndong Le recteur de l’Université Cheikh Ahmadoul Khadim (UCAK) de Touba, le professeur Lamine Gueye, a réitéré ce dimanche son engagement à assurer un haut niveau de performance académique dans toutes les Unités de Formation et de Recherche (UFR), en conformité avec les directives du Khalife général des mourides. S’exprimant lors de la session de rentrée de la nouvelle promotion, placée sous le thème « Université Cheikh Ahmadoul Khadim : le savoir utile au service de la communauté », le Pr Gueye s’est réjoui des premiers résultats des étudiants ayant déjà passé leurs examens. « Nous visons un excellent taux de réussite dans toutes les UFR. Les résultats actuels sont encourageants, avec des moyennes situées entre 75 % et 80 % », a-t-il déclaré devant les nouveaux inscrits et les membres du corps enseignant. La leçon inaugurale de cette rentrée académique a été donnée par le professeur Ibrahima Thioub, vice-recteur chargé de la recherche et des partenariats. Il y a présenté les différents parcours de formation proposés par l’UCAK, tout en exposant le système LMD (Licence-Master-Doctorat), en vigueur dans les universités publiques sénégalaises. Il a également expliqué le fonctionnement administratif de la scolarité, de l’inscription jusqu’à l’obtention du diplôme. Au-delà de la réussite académique, l’université accorde une importance particulière à l’insertion professionnelle. « Notre objectif est que nos diplômés trouvent rapidement leur place sur le marché du travail. C’est pourquoi nous privilégions des formations axées sur les besoins professionnels », a précisé le recteur. Le professeur Gueye a également souligné que les activités de recherche menées au sein de l’établissement sont orientées vers les réalités sociales du pays, avec une attention particulière portée à la communauté mouride, conformément à la vision fondatrice de l’université. Cette rentrée symbolise ainsi une nouvelle étape dans l’évolution de l’UCAK, qui s’affirme comme une institution tournée vers l’excellence, la pertinence sociale du savoir et l’insertion active de ses diplômés dans la vie économique et sociale du Sénégal.



