Révélation choc: Les risques cachés des produits Nestlé pour bébés au Sénégal

Une enquête révèle des niveaux alarmants de sucre ajouté dans les produits pour bébés de Nestlé, posant un risque sérieux pour la santé des tout-petits sénégalais. Cette découverte soulève des préoccupations quant aux pratiques de l'entreprise dans les pays à faibles revenus.



Des niveaux inquiétants de sucre ajouté : Les céréales Celerac pour bébés de Nestlé, largement consommées au Sénégal, contiennent jusqu'à 5,9 grammes de sucre ajouté par portion. Cette quantité dépasse de loin, les recommandations de santé pour les enfants et peut entraîner des problèmes de santé graves.



Des pratiques douteuses de Nestlé : Alors que les mêmes produits sont vendus sans sucre ajouté en Europe, leur présence dans les aliments pour bébés au Sénégal, soulève des questions sur les pratiques de Nestlé dans les pays à revenus modestes.



L'Appel à l'action : En l'absence de régulation efficace de l'industrie alimentaire, il est crucial que les parents et la communauté prennent des mesures pour protéger la santé des enfants. Nous devons rester vigilants et exiger des entreprises comme Nestlé, qu'elles assument leur responsabilité envers la santé publique.



La santé de nos enfants ne devrait jamais être compromise pour des gains financiers. Il est temps de prendre des mesures pour garantir une alimentation saine et équilibrée pour nos tout-petits au Sénégal.