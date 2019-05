Révélation de Dr Lamine Ba : « Si Idy avait gagné les élections… » Idrissa Seck aurait installé un régime parlementaire intégral s’il avait remporté l’élection présidentielle du 24 février. C’est en tout cas ce qu’a indiqué le Docteur Lamine Ba, secrétaire général de Rewmi dans l’émission Jury du dimanche d’Iradio, ce dimanche.

« Il allait installer un régime parlementaire intégral avec la suppression du poste de président de la République pour avoir un Premier ministre fort et un vice-Premier ministre comme en Angleterre », a-t-il, en effet, déclaré. Le Docteur Lamine Ba a souligné que le poste de Premier ministre n'est pas un enjeu majeur dans un régime présidentiel, surtout que sa suppression entraînera près de 200 milliards de francs CFA d'économie, a-t-il dit.

Le rewmiste se demande d’ailleurs pourquoi une telle réforme n’a pas été engagée plus tôt.



