Révélation du père de Mamadou Diop sur le meurtre de son fils: "Le dragon voulait tuer le leader de l'Afp. Niasse et Tanor ont tout vu"

Le procès des policiers Tamsir Ousmane Thiam et Wagane Souaré suspectés de la mort de l'étudiant Mamadou Diop, tué le 31 janvier 2012 lors d'une manifestation du M23, a repris ce matin, au Palais de justice de Dakar. Devant la barre, les accusés ont nié les faits et plaidé non coupables.



Ils ont expliqué que le dragon de la Police qui aurait écrasé le défunt étudiant, ne peut avancer s'il a en face de lui un obstacle. Il n'y a jamais eu de contact entre le véhicule et la foule, disent les policiers qui révèlent que le dragon était équipé de cameras qui leur permettaient de voir tout ce qui se passait dehors.



Les deux policiers sont allés même jusqu'à déclarer que Mamadou Diop a été tué par une Mercedes blanche. A la question du juge qui voulait en savoir plus sur la source de cette information, Tamsir Ousmane Thiam et Wagane Souaré n'ont pas donné plus de détails.



Mama, père Mamadou Diop, s'est également présenté à la barre et a fait des révélations sur les conditions dans lesquelles son fils a été tué. "Le jour de sa mort, Mamadou Diop était devant Moustapha Niasse. Le dragon voulait tuer le leader de l'Afp. C'est en poussant Niasse à côté pour le sauver que Mamadou a été fauché par le camion. Il a sauvé la vie de Niasse et ce dernier le sait. Ousmane Tanor Dieng était aussi présent. Ils ont tout vu mais ils n'ont pas été convoqués.

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Novembre 2015