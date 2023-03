Revivez les éliminatoires de la CAN 2023 : Suivez le match Sénégal 5 VS 1 Mozambique Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Mars 2023 à 20:57 | | 0 commentaire(s)|

Les Lions ont réussi un grand pas vers la Can 2023 prévue en Côte d’Ivoire. Ils ont battu, ce vendredi, le Mozambique sur la marque de 5-1. Une rencontre qui comptait pour la 3e journée de la poule L des éliminatoires.



C’est Sabaly qui a ouvert la marque à la 9e mn. Sadio Mané (14´), Iliman Ndiaye (31’), Boulaye Dia (39’) ont permis aux Lions de mener à la pause par 4-1.



Le Mozambique réduit l’écart à la 47e mn grâce à vilanculos. Mais Habib Diallo à la 88e corse l’addition.



Avec ce succès les Lions confortent leur place de leader avec 9 points. Aliou Cissé et ses hommes sont à une victoire de la qualification qu’ils vont aller chercher le 28 à Maputo face à ce même adversaire.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Revivez-les-eliminatoires-d...

