Revue annuelle de l’environnement : Des résultats appréciables, mais beaucoup de défis à relever…

Le ministère de l’environnement et du développement durable a tenu ce jeudi, la cérémonie de la revue annuelle de l’environnement en présence des acteurs et d’autres représentants des ministères de l’économie, du plan et de la coopération ainsi que le ministère des finances et du budget. L’objectif est de statuer, sur deux jours successifs, sur les résultats obtenus par le ministère de l’environnement et du développement durable durant l’année 2021 et, en même temps, faire le diagnostic et le suivi des difficultés.



Ainsi, l’atteinte des cibles techniques annuelles, se situe à hauteur de 79% soit une hausse de 23% comparativement à l’année 2020. Aussi, révèle le secrétaire général du ministère de l’environnement et du développement durable qui représentait le ministre Abdou Karim Sall, sur le plan financier, « les ordonnancements en fin d’exercice 2021 sont établis à 85% du niveau d’exécution. Selon Amadou Lamine Guissé, l’ensemble de ces résultats a montré les progrès notamment dans les domaines de la reconstitution du couvert général, le renforcement de la résilience face aux effets des changements climatiques, de la communication et de l’éducation relative à l’environnement.



Ainsi, plus de 6.200 km de pare-feu fonctionnels, une augmentation de 89% des superficies reboisées ou régénérées et une progression de 8,0% de la superficie des terres forestières sous gestion durable par rapport à 2020. En outre, 63% de mise en œuvre des plans d’aménagement et de gestion des parcs nationaux font aussi, selon le secrétaire général du MEDD, des résultats appréciables avec aussi, un suivi des espèces menacées.



Ces résultats du ministère qui demeurent significatifs, poursuit Amadou Lamine Guissé, ne sauraient suffire pour un Sénégal vert et résilient dans un horizon proche. Par conséquent, avec les problèmes persistants liés au braconnage, aux feux de brousse, à la coupe de bois, beaucoup de défis restent à relever.

