Rigorberta Menchun, prix Nobel de la paix de 1992 décorée par Macky Sall

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Mars 2019 à 15:55 | | 0 commentaire(s)|

Rigoberta Menchu, prix Nobel de la paix de 1992 a été reçue ce vendredi 8 mars par le Chef de l'Etat Macky Sall. Décorée par ce dernier à l'occasion de cette Journée internationale des Droits des femmes, Rigoberta a montré toute sa gratitude envers le Président Macky Sall. "J'ai reçu un cadeau formidable en visitant l'île de Gorée. Et je voudrai remercier le président Macky Sall de la distinction de l'ordre national du Lion qui est le symbole des relations entre l'Amérique Latine et l'Afrique. J'ai également un sentiment gratitude à l'égard de tout le monde. Parce que j'ai reçu beaucoup d'affection et d'estime au Sénégal", a t-elle témoignée.