Riposte communautaire, Le Ministre Abdoulaye Diouf Sarr renforce les Quais de pêche de Dakar à hauteur de 5 millions Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Juin 2020 à 21:38 | | 0 commentaire(s)| Dans la lutte contre le coronavirus, les cas communautaires inquiètent de plus en plus les autorités sanitaires. Ainsi un plan de risposte basé sur la sensibilisation via la communauté est adopté par Le Ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr à travers des tournées dans la région de Dakar qui comptabilisé à peu près plus de 75% des cas déclarés à la Covid-19 au Sénégal.



Pour éradiquer la pandémie de la Covid-19, la communication communautaire constitue un enjeu fondamental. C'est dans cette perspective que Le Ministre de la santé et de l'action sociale a rencontré les acteurs de la pêche de Dakar à travers les représentants des Quais de pêche de Ngor ,Yoff, Soumbédioune, Yarakh et Ouakam.



En appelant les acteurs à être de véritables relais de sensibilisation contre la transmission communautaire, Le Ministre et par ailleurs Maire de la commune de Yoff a subventionné les différents quais à hauteur de 5 millions en raison de 1 millions par Zone. En plus de cette somme, il promet d'accompagner les acteurs avec qui il partage la même famille "lebou" .



Les pêcheurs qui de devant Le Ministre ont rappelé tous les efforts déjà consentis afin d'endiguer la pandémie, ont magnifié à sa juste valeur le geste du Ministre ,et s'engage davantage à user de tous leurs moyens pour participer à cette guerre du coronavirus.

Accueil Envoyer à un ami Partager