Riposte communautaire / Le Ministre Zahra Iyane Thiam arme la commune des SICAP de gels,de masques, de désinfectants et de thermo-flash

Le Ministre Zahra Iyane Thiam arme la commune des SICAP de gels,de masques, de désinfectants et de thermo-flash

Malgré la sensibilisation quotidienne sur le respect des mesures barrières, le constat est général, un relâchement est noté du côté de la population. Pour stopper ainsi la propagation du coranavirus au niveau de sa commune des SICAP, Le Ministre Zahra Iyane Thiam, en plus de la sensibilisation, a remis, ce mardi 21 Juillet 2020, un important lot de matériels anti-covid au comité local sous l'égide du sous-préfet de la SICAP Liberté 2 .

Les cas communautaire ne cessent de grimper au niveau de la commune des SICAP, affirme le sous-préfet, qui fait état de plus de 100 cas enregistrés. Une raison qui pousse Le Ministre Zahra Iyane Thiam,en compagnie des jeunes et des femmes de localité, à s'engager davantage à la lutte sans merci contre la pandémie de la Covid-19.



Ainsi, c'est des centaines de cartons composés de gels alcoolisés (30 cartons), de masques ( 5000), de thermoflash (25), de lave-mains (15) et de désinfectants (100 cartons), en plus d'une enveloppe financière, qui seront remis au comité local. " Nous constatons de plus en plus un relâchement sans précédent de la population, et pourtant le nombre de malades continue de grimper, surtout les cas communautaires. Notre commune n'a pas été épargnée par cette propagation inquiétante.Donc, il est de notre devoir, au-delà de la sensibilisation, de venir apporter notre soutien au comité local, qui depuis le début de la pandémie, est au devant de la scène pour stopper l'avancée de la maladie ", a-t-elle déclaré .



Prenant la parole au nom des jeunes, le responsable politique des jeunes de l'Apr de la SICAP Liberté et membre du comité local, Elhadji Malick Ndiaye a magnifié le geste du Ministre qui dit-il, a beaucoup fait depuis le début de la pandémie suivi de la mise sur pied du comité local. Il n'a cependant pas manqué d'appeler ses collègues jeunes, à plus de vigilance, en s'adaptant à la réalité du moment.



" Cette lutte ne concerne pas seulement les jeunes du parti au pouvoir mais tous les jeunes du Sénégal, nous devrons ensemble oublier nos appartenances partisanes, afin de s'unir pour combattre un adversaire commun qui s'appelle la Covid-19 ", a-t-il martelé.

