Riposte de l’opposition : Un journaliste de Sen TV brutalisé à Thiès

Vendredi 1 Mars 2019

Les partisans d’Idrissa Seck ont manifesté leur colère à Thiès, après la proclamation des résultats par le juge Demba Kandji. Ces derniers, ont attaqué une station d’essence et brutalisé un cameraman de la Sen Tv.



Ainsi, révèle Libération, les manifestants s’en sont pris au cameraman, croyant qu’il était du Groupe futur médias.



La police est en train d’analyser la vidéo surveillance de la station-service sur laquelle, les casseurs sont identifiables. Et leur arrestation semble être qu’une question d’heure.



Leral

