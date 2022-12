Risque de mandat de dépôt: La dernière vidéo de PAN avant son arrestation

Pape Alé Niang, quelques minutes avant son arrestation s'est entretenu avec l'activiste Ousmane Tounkara pour lui faire savoir que des éléments de la Division d'Investigations Criminelles (Dic) sont chez lui et il ne saurait pas ce qu'ils veulent. Dans l'audio, on l'entend dire que son épouse a ameuté les populations. A peine élargi provisoirement, PAN a été interpellé après la vidéo et selon Me Khoureyssi Ba, il pourrait avoir un mandat de dépôt, révoquant la liberté provisoire.