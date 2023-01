Rumeurs sur la hausse des prix du carburant: Les chauffeurs se plaignent et craignent un sérieux impact sur les prix du transport Rédigé par leral.net le Samedi 7 Janvier 2023 à 02:54 | | 0 commentaire(s)| Les rumeurs de la hausse du carburant inquiètent les chauffeurs, rencontrés à la Station Dior des Parcelles Assainies. Les gens parlent d’une hausse de 100 FCfa qui risque d’impacter encore sur les prix du transport. Seulement, la mesure n’est pas encore en vigueur. Mais, ces chauffeurs aimeraient savoir les motivations de la hausse des prix du carburant. Les travailleurs routiers réclament des discussions avec les syndicalistes du transport pour éviter des remous. L’Etat, insiste-t-on, doit mieux aider les chauffeurs à travailler dans la tranquilité. Sinon, une hausse des prix du carburant va contraindre les chauffeurs à des situations complexes. Ils déplorent le désordre et l’anarchie relevés dans le secteur du transport. Pour cela, ils demandent à l’Etat d’agir pour privilégier les Sénégalais. Ces chauffeurs font allusion aux étrangers qui viennent les envahir dans le transport. Ailleurs, ils estiment que l’Etat doit davantage travailler à changer les mentalités et les comportements des automobilistes.



