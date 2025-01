Rupture de contrats au MITTA et au MEPM / Plus de 130 travailleurs à l'arrêt : Les inquiétudes du syndicat du secteur !!! Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Janvier 2025 à 16:19 | | 0 commentaire(s)| Licenciement de travailleurs sénégalais dans certaines directions, il n’y a pas que le Port autonome de Dakar, chez Saly Diouf Bodian (700 licenciés aux dernières nouvelles), qui est touché. Le virus est aussi au ministère des Infrastructures, des Transports terrestres aériens et au niveau de celui du ministère des Energies, des Mines et du Pétrole.

En effet, à peine nommé à la direction du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres aériens, en remplacement de El hadji Malick Ndiaye, désormais président de l’assemblée nationale, le ministère de Yankhoba Dieme a renvoyé 80 travailleurs, sans aucune base légale.



Pas plus tard que la semaine dernière, 80 travailleurs ont dû arrêter de travailler au MITTA, dont 30 avaient des CDI. C'est ce qu'a affirmé Omar Dramé, secrétaire général administratif de l’Intersyndicale des travailleurs du secteur primaire, abordant la question des contractuels. " L’un des points les plus importants de nos revendications ", a-t-il précisé.



Invité de la matinale C’CLAIR de Leral, ce vendredi 10 janvier 2025, Omar Dramé déclare que les contractuels vivent des situations très difficiles. Et, c’est la même situation ou pire que ce que les travailleurs du ministère des Mines vivent. 44 travailleurs, précise-t-il, sont dans cette situation inacceptable, sans aucune raison concrète.



« On ne peut pas renvoyer des Sénégalais, pour en prendre d’autres à ces postes. Le syndicat a donc déposé un préavis de grève ce mercredi, au ministère de la Fonction publique. Alors, à partir de ce moment, un ultimatum de 30 jours est donné à l’Etat. Arrivé au délai, si rien n’est fait, c’est la grève immédiate. Le temps de grâce est terminé », prévient-il.



Dans cette émission, il a abordé la question des déclarations de patrimoine des agents de l’administration, entre autres points…



