Russie 2018 – Ferdinand Coly: “Ce qu’on attend de cette équipe …”

L’ancien international sénégalais Ferdinand Coly a décliné ses attentes par rapport à l’équipe nationale du Sénégal pour la Coupe du monde. Ferdinand Coly attend de l’équipe nationale qu’elle puisse bien représenter le pays au Mondial, en Russie.



Sur la liste publiée par Aliou Cissé, Ferdinand Coly a préféré ne pas la commenter. “C’est un groupe plutôt logique”, soutient-il.

“Parfois, on a été déçu par rapport à la qualité du jeu. Mais l’équipe a toujours assuré face à ses adversaires. Aujourd’hui, ce qu’on attend de cette équipe, c’est de faire bonne figure, de nous représenter dignement. Quel que soit le résultat, qu’on ait le sentiment qu’ils ont tout donné. Je n’ai pas eu besoin de commenter la liste de Cissé, qui est assez professionnel pour faire son choix. On ne vit pas avec le groupe, donc on ne peut pas savoir ce qu’il y a. Les choix ont été faits en connaissance de cause. C’est un groupe qui est plutôt logique”, a dit Ferdinand Coly dans l’Observateur.