Russie: un homme bat sa femme à mort et filme la scène pour se vanter (photos)

Vendredi 22 Décembre 2017

Maxim Gribanov, âgé de 34 ans a été condamné à 15 ans de prison après avoir battu sa femme et l’avoir filmée pour montrer à ses amis qu’il avait le contrôle.

La victime, Anastasia Ovsiannikova, âgé de 28 ans est décédée après 6 jours dans le coma. Selon les médias russes, Gribanov aurait commis cet acte horrible parce que sa femme avait menacé de le quitter.



Un ami de la famille a déclaré : « elle était si pleine d’espoir et de joie, mais cet homme a détruit sa vie. Il devrait être traité de la même manière qu’il l’a traitée ».

Gribanov lui avait donné des coups de pied et l’avait frappée à plusieurs reprises pendant des heures, tout en filmant la scène qu’il a envoyée à ses amis.



Les amis d’Anastasia ont révélé qu’elle avait rencontré quelqu’un d’autre et envisageait de quitter son mari violent, qui l’avait même obligée à quitter son travail.



Selon Yulia Kuznetzova, une porte-parole de la police, l’accusé a plaidé coupable après le décès de sa femme.











afrik.mag



