S.E Christophe Bigot visite les locaux de la nouvelle plateforme de développement In Touch L’ambassadeur de France au Sénégal, S.E Christophe Bigot a effectué hier (mardi), une visite des locaux de In Touch sis à Sicap Karak, qui est l’une des plus grandes start-up sénégalaises (Plateformes de développement des transactions financières). En effet, In Touch propose une plateforme universelle baptisée « guichet unique », qui permet d’accepter tous les moyens de paiement, du cash, du mobile money, entre autres. M. Bigot félicite et encourage le directeur général de In Touch, Omar Cissé pour son travail, qui est " un travail de développement".



Mercredi 23 Mai 2018



