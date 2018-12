Sa candidature à la Présidentielle 2019 retirée : Nafissatou Wade accuse l'Etat

La patronne de « Deggu Jef », Nafissatou Wade, qui avait rendu publique sa candidature en début août 2018, s’est, elle aussi, retirée de la course à la succession de Macky Sall. Non sans accuser l’Etat.



« C’est l’Etat qui devait donner la possibilité à ces parrains qui ont eu envie de parrainer la candidature de Me Nafissatou Wade avec la coalition Deggu Jef, de pouvoir retirer leurs cartes d’identité », a-t-elle déclaré, hier, face à la presse.



Pour les parrains récoltés qui, dit-elle, tournent autour de 50 000, elle affirme : « les parrainages de Deggu Jef demeurent et resteront pour la coalition et semble avec tous ces parrains nous saurons demain ce que nous aurons en faire ».









Les Echos

