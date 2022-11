Saint-Louis : La 12e édition du Festival "Métissons" a baissé ses rideaux

Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Novembre 2022 à 19:43 | | 0 commentaire(s)|

Tenue les 25 et 26 novembre dans la vieille cité, la 12e édition du festival "Métissons" a baissé ses rideaux, dans l'ambiance et la ferveur de l'institut français de Saint-Louis. Des concerts, des rencontres artistiques et des panels, étaient au menu de cet événement inscrit dans l'agenda culturel de la ville. Il y avait aussi un riche programme international, avec la participation de plusieurs artistes locaux, dont Guneyi, Index Nul Kukk et Mama Sadio, sans oublier le "Takussanu Ndar" qui a été organisé à côté d'un débat sur les industries culturelles.

Toutefois les organisateurs n'ont pas manqué de demander l'implication des mécènes et surtout des autorités locales afin de pérenniser cet événement de dimension internationale.



Adama Sall (Saint-Louis)