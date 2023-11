Saint-Louis: Le bel hommage de Diéguy Diop à l’endroit du Ministre Victorine A. Ndeye Rédigé par leral.net le Samedi 25 Novembre 2023 à 15:47 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Mme Victorine Ndeye, à pris part, ce samedi à Saint Louis, à un grand événement d’hommage à son honneur. Cette initiative de Mme Dieguy Diop Fall nouvellement nommée Directrice de la Promotion de l’Economie sociale et Solidaire, consacre les efforts fournis par le ministre […] Le Ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Mme Victorine Ndeye, à pris part, ce samedi à Saint Louis, à un grand événement d’hommage à son honneur. Cette initiative de Mme Dieguy Diop Fall nouvellement nommée Directrice de la Promotion de l’Economie sociale et Solidaire, consacre les efforts fournis par le ministre et son « dévouement infatigable » en faveur de la promotion de l’entrepreneuriat et l’autonomisation des femmes. Cette cérémonie de « sargal » a été marquée par la présence effective du maire de Saint Louis par ailleurs Ministre des Transports, Monsieur Mansour Faye. Prenant la parole Mme Dieguy Diop Fall a témoigné le travail remarquable de Mme Victorine Ndeye avant d’exprimer sa joie de travailler avec une camarade, Sarnaroise, ancienne de l’Université Gaston Berger. « Vous vous êtes engagées dans un terrain que beaucoup d’hommes redoutaient. Vous y êtes allés et vous l’avez conquis », a déclaré la responsable de Benno Bokk Yakaar à l’endroit du maire de Niaguis.

La ministre a, quant à elle, exprimé sa gratitude et réitéré sa confiance à l’endroit de Mme Diop. « Vous êtes une combattante du président Macky Sall. J’ai vu en vous, les qualités d’une travailleuse dévouée qui croit en ce qu’elle fait », a-t-elle ajouté. Fraichement revenue de la région de Matam où elle a débloqué une subvention de 210 millions de FCFA aux Sociétés d’intensification de la production agricole, Victorine Ndeye promet d’appuyer considérablement les femmes de Saint-Louis.



Source : Source : https://lesoleil.sn/saint-louis-le-bel-hommage-de-...

