Saint-Louis: Timbuktu Institute sensibilise sur les conséquences néfastes des réseaux sociaux et.. Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Décembre 2022 à 14:27 | | 0 commentaire(s)| Timbuktu Institute, dans le cadre de ses tournées qu'elle mène dans les régions du pays, était à Saint-Louis, pour une rencontre de sensibilisation sur les conséquences néfastes des réseaux sociaux sur l’éducation et l’image des jeunes qui, selon les organisateurs, sont un cible à protéger. Car, selon eux, dans cette période pré-électorale, une simple Fakenews que l'on partage, peut devenir virale et produire des conséquences néfastes sur la stabilité d'un pays. Et c'est pour parer à ces dangers, que l'organisation Timbuktu a initié une série de conversations citoyennes à Saint-Louis, en collaboration avec l'institut français, avec comme démarche, des interactions avec les jeunes sur les enjeux des médias sociaux, l'engagement citoyen et la responsabilité.



Adama Sall (Saint-Louis)



