Samba Kanté, maire de Nguer Malal : "Macky Sall a montré encore une fois qu'il est au dessus du lot"

Maire de la commune de Nguer Malal, Samba Kanté a salué le dialogue national lancé par le Chef de l'Etat Macky Sall. D'après le candidat déclaré au Conseil départemental de Louga, son mentor a montré encore une fois, qu'il est au dessus du lot. "Ce qu'il a fait est inédit", a-t-il magnifié. "Il a porté le flambeau haut. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est la réponse extrêmement positive de l'opposition. Ils ont montré eux aussi qu'il sont des sénégalais patriotes. je prie pour que ce dialogue puisse accoucher des résultats escompté", a-t-il souhaité, non sans déplorer le boycott du leader du Pastef et Cie. "Il serait beaucoup plus judicieux de leur part de répondre et de voir qu'est ce que ça aller donner. C'est une erreur'

L'ex Dg de la SAED s'exprimait en marge d'une conférence religieuse organisée dans sa commune. Une rencontre au cours de laquelle, il a offert des nattes et des bouilloires aux différentes écoles coraniques. Il compte également construire des abris pour les talibés pour l'amélioration de leurs conditions d'étude.