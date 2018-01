Sami Nasri, DG Matelec : « La centrale électrique de Malicounda sera disponible pour convertir le gaz »

Présent dans divers pays d’Afrique et en particulier, au Sénégal, la société Matelec en est à son 3e projet au Sénégal, et pour son directeur général Sami Nasri, la construction de cette nouvelle centrale électrique en plus d’être un challenge pour eux, sera bénéfique pour les Sénégalais.



Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Janvier 2018 à 16:13 | | 0 commentaire(s)|