Sanctions pécuniaires: Expresso Senegal, Saga Africa Holdings Limited (Free) et Sonatel, corrigées L’Artp a exposé le le montant des sanctions pécuniaires, infligées aux opérateurs, dont Expresso Senegal, Holding Limited Free et Sonatel.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Décembre 2021 à 21:18

L’Artp a appliqué une pénalité de 1 028 466 443 (un milliard vingt-huit millions quatre cent soixante-six mille quatre cent quarante-trois) FCfa hors taxes est appliquée à l'opérateur de communications électroniques EXPRESSO SENEGAL.



Et pour Saga Africa Holdings Limited (Free), une pénalité de 2.528.108.092 (deux milliards cinq cent vingt-huit millions cent huit mille quatre-vingt-douze) hors taxes est appliquée à l'opérateur de communications électroniques SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED (FREE).



Sous ce même registre, une pénalité de 16 727 712 422 (seize milliards sept-cent vingt-sept millions sept cent douze mille quatre cent vingt-deux) francs CFA hors taxes est appliquée à l'opérateur de communications électroniques SONATEL.



