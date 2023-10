Santé: La fumée de tabac, responsable de cancers pédiatriques et de l’asthme chez les enfants (Oncologue) Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Octobre 2023 à 19:30 | | 0 commentaire(s)|

L’exposition des enfants à la fumée de tabac pourrait engendrer la survenue précoce des pathologies pulmonaires mais aussi des cancers pédiatriques, a mis en garde l’oncologue et radiothérapeute Ousseynou Sarr. »L’impact de la fumée de tabac chez les enfants c’est d’engendrer la survenue précoce des pathologies pulmonaires le plus souvent. Mais aussi de cancers pédiatriques […] L’exposition des enfants à la fumée de tabac pourrait engendrer la survenue précoce des pathologies pulmonaires mais aussi des cancers pédiatriques, a mis en garde l’oncologue et radiothérapeute Ousseynou Sarr. »L’impact de la fumée de tabac chez les enfants c’est d’engendrer la survenue précoce des pathologies pulmonaires le plus souvent. Mais aussi de cancers pédiatriques comme la leucémie aiguë’’, a dit le docteur Ousseynou Sarr, l’oncologue et radiothérapeute à l’hôpital Dalal Diam. Il prenait part, jeudi, à l’atelier de renforcement des capacités des journalistes sur l’impact de la taxation du tabac sur les politiques de santé au Sénégal. Le fait d’avoir un parent qui fume augmente ‘’ce risque de pathologie pulmonaire et le risque d’avoir un cancer pathologique’’, a prévenu l’oncologue. Il a rappelé qu’en 2016 une étude avait révélé qu’un enfant sur 5 avait au moins un parent qui fume, un chiffre qui pourrait connaître actuellement ‘’une évolution’’, a alerté le médecin. Le tabac favorise des pathologies pulmonaires telles que l’asthme et les cancers pulmonaires mais aussi le cancer du pancréas et de la vessie et tous les types de cancers dus au tabac, a-t-il souligné. Selon lui, le tabac est responsable à 80% des cas de cancer des poumons et à 70% des cas de cancer des voies aéro-digestives supérieures. Il est également responsable de 50% des cas de cancer de la vessie mais aussi des cancers du foie, du pancréas et l’estomac, a relevé le médecin. A cela s’ajoutent les maladies cardiovasculaires, selon l’oncologue et radiothérapeute Ousseynou Sarr, soulignant que ‘’le tabac a un impact sur le volet économique, environnemental et financier’’. Selon le praticien, le tabac impacte négativement le traitement des malades fumeurs. »Quand quelqu’un est suivi pour une pathologie, que ce soit une hypertension artérielle, ou quelqu’un qui est suivi pour un cancer et qui fume en même temps cela diminue l’effet du traitement’’, a-t-il expliqué. APS



Source : Source : https://lesoleil.sn/sante-la-fumee-de-tabac-respon...

Accueil Envoyer à un ami Partager