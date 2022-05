Sargal Macky/ Moussa Sow, ancien de président de la Cojer: « Le Président Sall a doublé les investissements dans le secteur de l’élevage »

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Mai 2022 à 12:14 | | 0 commentaire(s)|

Moussa Sow, ancien de président de la Cojer, a honoré de sa présence à la cérémonie de Sargal Macky Sall de l’Association des éleveurs pour l’émergence du Sénégal. Il estime que des évènements de la sorte doivent périodiquement, être tenus pour remercier les efforts du chef de l’Etat dans le secteur de l’élevage. L’initiative d’Aliou Dembourou Sow et de ses camarades éleveurs, rentre dans une logique de communiquer sur les efforts consentis par le gouvernement dans le secteur de l’élevage et de l’agriculture. D’après le jeune républicain, le Président de la République a doublé les investissements dans le secteur de l’élevage. Et, les 97 500 ha du Ranch de Dolly mis à la disposition des éleveurs démontrent à suffisance que le Président accorde une importance capitale à l’élevage.