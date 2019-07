Scandale : ASP, recrutements fictifs à hauteur de 40% avec salaire mensuel de 110 000 FCfa, Clientélisme politique bien servi... La gestion transparente et vertueuse, slogan phare du Chef de l’Etat du Sénégal, Macky Sall, ne semble être la règle de gestion ou le cheval de bataille de la Direction de l’Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP). Un vent de scandale inédit y a été révélé par une source de Leral, dans le recrutement du personnel. Il s’agit cette fois, de pratiques peu orthodoxes, loin des chaumières de la transparence. Retenez bien votre souffle…



L’Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité par souci de satisfaire une clientèle politique, s’est retrouvée avec un personnel fictif, représentant 40% de ses effectifs. D’après la source, ces recrutés, mieux payés que certains travailleurs en activité de l’Agence, perçoivent mensuellement, un salaire de 110 000 FCfa. C’est-à-dire le même montant que les éléments recrutés pour servir à l’interne, à la Direction de l’Agence.



Au même moment, les agents travailleurs qui triment durement sous la chaleur et courant le risque au quotidien, sont payés entre 60 et 65 000 FCfa. Difficile à croire, mais ce traitement de faveur discriminatoire et non motivé pour quelque raison que ce soit, s’applique au sein de cette Agence, tant vantée pour justifier la nécessité de sa création.



Sur ce, il semble qu’il y ait des bénis et des damnés au Sénégal. Ceux qui sont du côté d’autorités politiques, de personnes influentes, proches d’un pouvoir, peuvent bénéficier de gratifications et de dons, sans le moindre effort. Certains de ces bénéficiaires de solde, regrette-t-on, passent à la caisse pour toucher un salaire, indignement obtenu. Alors que ceux, n’ayant pas un mento, très bien ancré dans le système de lobbying, verra inscrire son nom dans le lot des damnés de la société. Ces derniers, vivront le calvaire de la vie qui souvent, est loin d’offrir un brin d’espoir.



« Un Sénégal pour tous, un Sénégal par tous » semble assez loin d'une réalité dans ce pays. On aurait aimé entendre « Un Sénégal des privilégiés, un Sénégal des fainéants ». Puisque, ce qui passe à l’Agence d’Assistance à la Sécurité de proximité, s’indigne-t-on, reflète le niveau et la gravité du traitement déséquilibré entre citoyens. L’administration de certaines institutions, sous le contrôle d’hommes politiques, cède et transgresse les règles et normes d’une meilleure gestion des affaires publiques.



A retenir que l’Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP) a été créée par le décret n° 2013-1063 du 05 Août 2013. Ledit décret lui confère les missions de participer à l’élaboration et, à la mise en œuvre du Plan national de Prévention et de Lutte contre la Délinquance, en rapport avec des institutions, telles que la Police et la Gendarmerie. Mais aussi, de participer à la mise en place de contrats locaux de sécurité, en relation avec les comités départementaux de Prévention et de Lutte contre la Délinquance.



L’Agence dans sa mission doit se charger de préparer et de promouvoir des études et réflexions, relatives au développement des acteurs de la police de proximité dans les domaines comme la prévention. Et, assurer le recrutement, la formation et la mise à disposition d’Assistants de Sécurité de Proximité.



Seulement, sur ces recrutés qui probablement, voulaient servir leur pays, certains d’entre eux ayant fait des erreurs ou commis de petites fautes, ont été licenciés gracieusement. Puisqu’il a été relevé que le Conseil de discipline de ladite Agence, avait tenu des sessions pour statuer sur le cas de comportements d’ASP, non conformes à leur statut. A ce titre, différentes sanctions ont été prises, allant de la radiation à la réaffectation, en passant par l’avertissement.







Maintenant, la source de Leral, s’interroge sur la faute des « gardiens du temple » des ASP…Existe-t-il une sanction visant les auteurs de ces recrutement d'agents fictifs qui se nourrissent des caisses d’un Etat, complice. Certains, ne diront rien…puisque, c’est des protégés de… Où va le Sénégal de demain ? La réponse à qui sait…









