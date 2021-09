Secousses au sommet: Qui est cette autorité qui gagne 700 millions FCfa par an ? Une information de taille qui risque de secouer les couloirs des pouvoirs décisionnels. Mieux du landerneau politique sénégalais, pour ne pas dire la société en général. Et pour cause, dans ce Sénégal où les populations trinquent face à la cherté de la vie, certains hommes politiques se retrouvent avec des poches trop remplies. "Tribune"

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Septembre 2021

Très remplies. Riches comme Crésus. La preuve par ce gars-là qui empoche près de 700 millions FCfa rien qu’en charges locatives, alors qu’il gagne pas moins de 2 millions par rapport à ses fonctions.



D’après nos radars, l’homme dispose de plusieurs villas et immeubles qu’il loue à des structures publiques. Juge et partie, l’on se demande bien si le patron du Sénégal, le vrai qui loge au Palais, est au courant.



En tout cas, les bruits de couloirs rapportés par nos radars, se veulent formels lorsqu’ils indiquent que ce gars pèse trop lourd. Alors, qui disait que dans ce Sénégal, il n’y a pas de richards trop… riches ?



Pardon pour ce pléonasme pour des riches.













Tribune



