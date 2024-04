Secrétaire d’Etat à l’Urbanisme et au Logement: Momath Talla Ndao, un homme discret et travailleur Rédigé par leral.net le Mardi 9 Avril 2024 à 07:27 | | 0 commentaire(s)| Originaire de Dioly Mandah, un village de la commune de Diokoul, dans la région de Kaffrine, Momath Talla Ndao est de cette race d’hommes qui travaillent avec efficacité, sans tambour ni trompette. Il est dépeint comme un homme discret, mais très travailleur, un perfectionniste.

Spécialiste en développement territorial et gouvernance de climat, Momath Talla Ndao est doctorant en Changement climatique et en Gouvernance urbaine : vulnérabilité et résilience des territoires à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad).



Momath Talla Ndao est aussi titulaire d’une Maîtrise en Géographie et d’un Master II professionnel en Aménagement du territoire, Décentralisation et Développement local. Homme très expérimenté, il a eu à collaborer avec plusieurs structures publiques de la place. Expert confirmé, il a été consultant à l’Agence française de développement (Afd). Il était chargé alors de s’assurer de l’appui d’opérationnalisation du système suivi-évaluation nationale pour le volet adaptation au changement climatique.



Il a été chercheur au centre de suivi écologique et expert en décentralisation et gouvernance territoriale à la Direction des collectivités territoriales et au programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen).



Outre ses expériences professionnelles dans la gestion de projets et de programmes, le nouveau Secrétaire d’Etat à l’Urbanisme a également une expérience d’enseignement. Il est chargé de cours à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à l’Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass et à l’Institut de développement local.





