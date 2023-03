Secrétariat exécutif Apr : Farba Ngom nommé secrétaire national chargé de l’organisation et de la mobilisation Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Mars 2023 à 00:27 | | 0 commentaire(s)|

Le député maire des Agnams Farba Ngom a une nouvelle nomination. L’homme fort du président de la République est nommé secrétaire national chargé de l’organisation et de la mobilisation. Ainsi, il est chargé d’organiser les prochaines rencontres, les manifestations politiques et toutes les mobilisations de ces rassemblements de l’alliance pour la République (Apr) qui se profilent à l’horizon car l’Apr fait désormais focus sur 2024.



Cette nomination fait suite à la réunion du secrétariat exécutif du parti tenue ce samedi 25 mars 2023 au siège du parti sise à Mermoz sous la présidence du président du parti, Macky Sall,

