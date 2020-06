Sedhiou, Programme d'appui sectoriel Covid-19 , les acteurs de l'économie sociale et solidaire appuyés à hauteur de 25.200.000 F.CFA Rédigé par leral.net le Mardi 23 Juin 2020 à 22:02 | | 0 commentaire(s)| En tournée dans le sud du Sénégal, dans le cadre du programme d'appui sectoriel Covid-19, la population de Sedhiou a reçu la délégation de Mme Le Ministre de la microfinance de l'économie sociale et solidaire , Zahra Iyane Thiam Diop ,venue apporté une aide financière aux acteurs de l'économie sociale et solidaire.

Parmi les impactés de la crise sanitaire de Covid-19, les acteurs de l'économie sociale et solidaire de Sédhiou figurent au rang des plus touchés. Ces populations Vivant essentiellement de la transformation de produits agricoles et de petits commerces, ont vu leurs chiffres d'affaires se dégringoler à cause de la pandémie . Ils soutiennent en guise de remerciement au delà de l'importance de cette somme que l'aide financière, venu à l'heure, va sans doute permettre de relancer les activités. Ainsi , Le Ministre de rassure que son département met à la disposition des acteurs de la région naturelle de Casamance, une enveloppe globale de 115 700 CFA en fonds de financements et de subventions 25 200 000 FCFA 000 , dont au profit de la Région de Sédhiou sous forme de subvention aux acteurs de l'économie sociale et solidaire , pour leur permettre de faire face aux difficultés économiques causées par la pandémie et supporter les charges afférentes au maintien ou la relance de leurs activités.



En présence du Maire de Sédhiou Monsieur Abdoulaye Diop qui est par ailleurs Le Ministre de la culture et de la communication, qui a saisi du mot de bienvenue , pour remercier Le Président de la République Macky Sall, Madame Le Ministre a soutenu qu'à travers ce programme, nous appuyons et accompagnons nos acteurs à préparer leur redressement postCOVID, l'objectif étant de sauvegarder les activités de nos acteurs les plus touchés par la pandémie , et de promouvoir les opportunités par un meilleur accès.



Le Ministre a terminé son discours en rappelant à l'assistante la nécessité de continuer à combattre la maladie du coranavirus qui continue de faire des ravages partout dans le monde en respectant les mesures barrières et le port de masque.

