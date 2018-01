Sénégal : les vidéos musicales les plus populaires en 2017

Voici les 10 vidéos les plus populaires auprès des internautes au Sénégal en 2017. Ce classement répertorie les vidéos les plus regardées à partir d'adresses IP provenant du Sénégal. Vous y retrouverez donc des musiciens sénégalais comme étrangers.

Maabo peut être considéré comme la révélation de l'année au Sénégal.

Publié sur Youtube en février 2017, leur titre « Yaako Waral » a été un énorme succès. Le couple de chanteurs le plus en vue actuellement au Sénégal totalise plus de 6,5 millions de vues avec ce morceau.

Surfant sur leur succès, Mia et No Face viennent de sortir, le 5 décembre dernier, un nouveau single « Naamel », qui semble bien parti pour être un vrai hit.



2 « Donne-moi une chance » - Wally Seck Pas de bol pour le fils de Thione Seck, serait-on tenté de dire ! Coiffé au poteau par le couple Maabo, Wally truste la seconde place avec son titre « Donne-moi une chance » qui totalise 5,3 millions de vues. Néanmoins, il ne faut pas en tirer une conclusion hâtive car Wally reste très populaire comme vous le verrez dans ce classement.



3 « Yite » - Youssou N'Dour Youssou Madjiguene N'Dour a beau être le roi du M'Balakh, sur Youtube il subit la loi de la génération... Y. Son titre « Yite » contenu dans son dernier album Africa Rekk totalise 3,7 millions de vues seulement. Il est à la troisième place du classement. Est-il besoin de préciser que ceci n'est qu'un classement de vidéos sorties sur la période 2017 et que Youssou N'Dour reste Youssou N'Dour, c'est-à-dire le le big boss de la musique sénégalaise, l'un des artistes africains les plus célèbres à travers le monde ? Cette année comme depuis plus de 30 ans maintenant, il a brillé avec plusieurs tubes, des concerts à guichets fermés et un prestigieux prix décerné par le Japon.



4 « If » - Davido Davido est l'un des artistes nigérians les plus célébres au Sénégal. Son clip « If » est la vidéo d'artiste étranger la plus regardée au Sénégal. Elle a connu un succès tel qu'un jeune groupe de rappeurs sénégalais en a fait une adaptation médiocre mais à succès (la vidéo totalise plus d'un million de vues) avec à la clé une polémique du fait du titre de leur adaptation « Day Doul », qui est une manière obscène, choquante en wolof (langue nationale du Sénégal), de traîter quelqu'un de menteur. La vidéo de Davido totalise globalement 53 millions de vues. Mais au Sénégal, elle est 4e derrière « Yite » de Youssou N'Dour, « Donne-moi une chance » de Wally Seck et «Yaako Waral » de Maabo



5 « Mariage Forcé » - Viviane Chidid Le mariage d'amour du public sénégalais avec la belle Viviane Chidid continue toujours et vaut à la reine du Djoloff Band une sixième place avec 2, 6 millions de vues dans ce classement. Sa vidéo « Mariage Forcé » comptabilise plus de vues que « Loving you » de Wally Seck qui est pourtant devant elle. L'explication est a trouvé dans l'audience internationale de Viviane qui semble plus importante que celle de Wally.