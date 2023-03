Sénégal vs Mozambique : Pape Guèye est forfait ! Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mars 2023 à 20:16 | | 0 commentaire(s)|

Le milieu de terrain sénégalais a rejoint le regroupement des Lions en étant victime d’une légère blessure, avait annoncé Aliou Cissé. Pape Guèye est désormais officiellement forfait pour le match aller entre le Sénégal et le Mozambique dans le cadre de la 3ème journée des éliminatoires de la CAN 2024. En conférence d’avent-match, ce jeudi, le sélectionneur a fait savoir qu’après des examens médicaux, Pape Guèye souffre d’une contusion osseuse suite à une IRM. Une blessure qui ne lui permet pas de prendre part à ce match. Reste à savoir s’il sera rétabli à temps pour le déplacement à Maputo…

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Senegal-vs-Mozambique-Pa...

