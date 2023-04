Sénélec : L'amicale des travailleurs de l'électricité dénonce des années de travail sans embauche ni salaire

Plus de 400 personnes et membres l'amicale des travailleurs de l'électricité n’en peuvent plus. Ils dénoncent des années de travail, sans être embauchés et sans salaire à la Senelec. Ces travailleurs, frustrés de cette situation regrettable, souhaitent rencontrer le président de la République, Macky Sall pour leur avancement dans cette boîte. A retenir que ces derniers avaient même, entamé une grève de la faim en 2021, pour dénoncer leur situation de travail.