Série Maîtresse: Tange couve Marodi et descend Jamra en flammes Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mars 2019 à 21:25 | | 0 commentaire(s)| Tange Tandian se dit foncièrement contre la censure de la série "Maitresse d'un homme marié" comme souhaitait par Mame Adama Gueye de Jamra. Pour le Coordonnateur de l'OMART, il faudrait encourager, ces jeunes producteurs sénégalais qui sont entrain d'innover en terme de cinéma. Et, s'il faut interdire, mieux vaut commencer par les télénovélas. Dans ces films, on diffuse des images obscènes aux yeux de tous et pourtant personne ne dit mot, s'offusque l'animateur.



