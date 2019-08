Série de cambriolages à Dakar : Un gendarme auxiliaire arrêté, un agent de la police recherché

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Août 2019 à 08:57 | | 0 commentaire(s)|

La Section de Recherches de la gendarmerie de Colobane a arrêté puis déféré au parquet de Dakar, le nommé P. Sagna, un auxiliaire gendarme.



Ce dernier était sous le coup d’un mandat de recherche depuis janvier 2019. Il faisait partie de la bande des neuf individus dont une femme arrêtés et auteurs présumés des cambriolages au centre-ville, à la Médina, à Ouakam, à la Cité Alioune Sow, à Fann et à Hann Maristes.



Selon Libération qui donne l’information, un agent de police cité dans la même affaire est toujours recherché.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos