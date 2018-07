Serigne Assane Mbacké : «C’est Mame Mbaye Niang qui doit être emprisonné et non Khalifa Sall » Présent lors de la marche du Front national de résistance (FNR), Serigne Assane Mbacké a lancé des vertes et pas mûres au régime de Macky Sall, en dénonçant le traitement politique des dossiers Karim Wade et Khalifa Sall, tout en déclarant que c’est Mame Mbaye Niang qui doit plutôt aller en prison au vu du scandale du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac).

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Juillet 2018 à 21:40 | | 0 commentaire(s)|





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook