Serigne Mboup : "Les daaras constituent de vrais entreprises sociales..."

Le président de la Chambre de Commerce de Kaolack plaide pour la valorisation de l'enseignement coranique. D'après Serigne Mbooup, les daaras et les foyers religieux constituent de vrais entreprise sociales. "Les daaras font travailler des sénégalais et payent leurs taxes en achetant du riz ou en payant de l'électricité. Ils éduquent également les enfants en les inculquant de bonnes valeurs. Parce que vous n'avez jamais vu des acteurs du daara faire des manifestations et brûler des pneus dans la rue", s'est réjoui Serigne Mboup lors du "ndoguou" qu'il a organisé dans l'institution qu'il dirige.