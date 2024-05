Service Starlink bloqué chez les pirates en Afrique de l'Ouest, mais Ghana et Nigeria non concernés Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mai 2024 à 05:13 | | 0 commentaire(s)| Le service Starlink, proposé par Elon Musk, subit un blocage chez les pirates en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Hier et avant-hier, Starlink a détecté ces emplacements et a pris des mesures pour tout bloquer, à l'exception du Ghana et du Nigeria.



Les ambitions d'Elon Musk pour Starlink, visant à révolutionner l'accès à Internet haut débit via une flotte satellitaire en orbite basse, ont rencontré des réticences des autorités de télécommunications en Afrique de l'Ouest. Bien que des pays comme le Rwanda, le Bénin, le Kenya et le Nigeria aient déjà signé des partenariats avec Starlink, d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali menacent de sanctionner les utilisateurs de ce service, qu'ils considèrent comme échappant pour l'instant à toute régulation.



Les autorités de régulation des télécommunications dans ces pays dénoncent l'importation, la vente et l'utilisation "illégales" des kits Starlink sur leur territoire. Des poursuites pénales et des amendes lourdes sont évoquées pour les contrevenants. Les régulateurs tchadiens et nigériens ont également émis des mises en garde similaires.



Malgré l'engouement suscité par le déploiement des kits Starlink au Bénin et au Nigeria, avec des revendeurs locaux importants et vendant ces kits, les autorités voient ce phénomène d'un mauvais œil. Leur principal souci réside dans le contournement de la taxation et la concurrence déloyale avec les acteurs agréés. De plus, ils craignent que cette technologie puisse poser des problèmes de sécurité, favorisant potentiellement les actions des groupes armés terroristes, comme le relève une note du Conseil des ministres au Mali.



Cependant, des ouvertures semblent se dessiner. Les autorités maliennes se disent prêtes à étudier la faisabilité d'une utilisation légale de cette technologie avec les interlocuteurs officiels. De même, le ministre nigérien des Télécommunications a eu des discussions avec des responsables de Starlink lors d'un déplacement à Barcelone récemment.



Après avoir déclaré l'illégalité de Starlink sur son territoire il y a trois mois, le Ghana envisage désormais de signer un accord avec le fournisseur d'accès à Internet pour résoudre les problèmes récurrents du réseau sur son territoire.

Accueil Envoyer à un ami Partager