Situation tendue à Ngor: Macky Sall appelle au dialogue (RFM) Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Mai 2023

Des affrontements se déroulent à Ngor entre jeunes manifestants et forces de l'ordre, depuis le début de l’après-midi La situation est tellement tendue sur le terrain que le chef de l'Etat Macky Sall a réagi. en appelant au dialogue, informent nos confrères de RFM. Les habitants et les forces de l'ordre s’affrontent depuis plus de trois semaines suite à une décision jugée unilatérale des autorités de la maréchaussée de construire sur le parking de Ngor (le seul espace encore disponible), une caserne. Un projet polémique qui se heurte à la désapprobation totale du maire et des populations autochtones. Au moment où les engins sont à pied d’œuvre sur le site litigieux, les populations ont lancé une véritable guérilla urbaine pour barrer la route au projet. Armées de pierres et de cocktails Molotov, elles opposent une farouche résistance aux gendarmes qui ont déployé un impressionnant dispositif.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Situation-tendue-a-Ngor-Mac...

