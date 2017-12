Sketch: Galaye STAR Episode 1 - Sadio Mané à mourir de rire...

GALAYE STAR est un sénégalais qui ne recule devant rien afin de parvenir à ses fins.

De nature frimeur hors-pair et mythomane toujours armé de son courage infaillible il en choque plus d'un. Et il vous étonnera certainement de par son style et ses anecdotes aussi drôle que rocambolesques.