Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sonatel d’Excellence : Quand les femmes sont plus « kharagne » que les hommes ! Rédigé par leral.net le Mardi 16 Janvier 2018 à 15:42 | | 0 commentaire(s)|

Décidément ! « Le Témoin » va vous raconter une drôle d’histoire de dépannage ou d’assistance technique qualifiée de « Sonatel d’Excellence » sous réserve de nos droits d’auteur.



Sans doute, cela ne va pas plaire aux hommes de la Sonatel, mais tant pis ! Pour cause, un de nos employés, fidèle abonné de la Sonatel (fixe : 33860…..), a subi un mystérieux dérangement relié à un problème de connexion internet.



Comme le ferait tout autre client, notre pauvre a appelé à plusieurs reprises aux services de dépannage ou assistance : Tantôt au « 1441 », tantôt au « 1413 ». Toujours est-il qu’à chaque appel, l’intéressé tombe sur un opérateur « masculin ».



Dieu sait que les hommes se sont bien débrouillés pour satisfaire la demande ! A preuve, un technicien avait même suggéré que si la panne persiste, il allait envoyer une équipe de dépannage sur place.



Ne désespérant pas, le client a tenté un énième appel, hier, 11 janvier 2018, entre 13h et 14h. Encore au « 1413 », il tombe cette fois-ci sur une dame voire une opératrice du nom de Bineta.



Et « rac-tac », en moins de 5 minutes, la technicienne Bineta, telle une « Bill Gates », a rétabli avec succès la connexion.



Youpi !!! A bien y regarder, on constate que les femmes de la Sonatel semblent être plus « kharagne » (compétentes) que leurs collègues hommes dans les métiers des technologies de l'information et de la communication.



Souhaitons que « Le Témoin » quotidien ne subisse pas les foudres masculines de ce conflit de compétences, voire d’excellence, entre « Sonateliens » et « Sonateliennes ». Tant mieux pour l’intérêt et l’image de la boîte…









« Le Témoin » quotidien



Accueil Envoyer à un ami Partager